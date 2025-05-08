Членов молдавского пророссийского блока «Победа» задержали в Кишиневе

Несколько представителей блока «Победа» были задержаны в аэропорту Кишинева по возвращении из Москвы. Об этом сообщил телеканал «Первый в Молдове». Позже задержанных стали выпускать из аэропорта.

Во время задержания представители силовых органов провели досмотр вещей оппозиционных политиков, заявила мэр города Оргеев Татьяна Кочу. «Меня и наших коллег уже на протяжении более года постоянно прессуют в аэропорту. Не предоставляют никаких объяснений, просто говорят, что дополнительная проверка»,— сказала она. Представитель блока «Победа» Кристина Вулпе заявила, что пограничники угрожали применением физической силы по отношению к задержанным.

В блоке назвали задержание злоупотреблением властью и давлением на членов партий. «Это продолжение давления на тех людей, которые сегодня пытаются восстанавливать дружеские отношения с Россией, и обладают альтернативной от власти точкой зрения»,— заявил представитель блока Юрий Витнянский. Представители блока приезжали в Москву, чтобы поучаствовать в мероприятиях, посвященных Дню Победы, заявили они.