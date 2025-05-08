В станице Отрадной ликвидировали крупный пожар в кафе

В станице Отрадной Краснодарского края утром 8 мая произошел пожар в здании кафе. Возгорание удалось ликвидировать за час, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Сигнал о пожаре по адресу ул. Красная поступил в 08:56 по мск. Через минуту к месту происшествия были направлены подразделения Отрадненского пожарно-спасательного гарнизона. Уже в 09:04 прибывшие спасатели установили, что горит кафе на площади 200 кв. м.

Огонь локализовали к 09:31, а открытое горение ликвидировано в 10:06. Полностью ликвидировать пожар удалось через двадцать минут.

В тушении участвовали 17 сотрудников МЧС и пять единиц техники. Жертв и пострадавших нет.

Анна Гречко