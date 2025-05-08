Полиция проверяет драку с пострадавшей в баре Краснодара

Полиция Краснодара проводит проверку по факту инцидента, произошедшего в одном из баров на ул. Володи Головатого. Об этом сообщает пресс-служба городского УМВД.

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Происшествие произошло 6 мая около 04:19 по мск. По предварительным данным, между посетителями заведения возник словесный конфликт. Заявительница утверждает, что группа мужчин начала проявлять навязчивое поведение в адрес ее компании. В ходе ссоры девушка напала на одного из гостей, после чего получила ответный удар бокалом.

Пострадавшей оказали медицинскую помощь. Устанавливаются личности участников и обстоятельства произошедшего.

Анна Гречко