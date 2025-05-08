Лукашенко заявил, что «немного задержался» у власти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что к власти в республике приходит «новое поколение». Он признал, что «немного задержался» у власти, но объяснил это важностью подготовки опытных политиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Как вам я обещал, фактически новое поколение приведено к власти. Ну, я немножко задержался, но потерпите, должны ж быть и опытные люди. У нас они есть. Молодежь пришла. Вот вы посмотрите и сделаете вывод, к чему способна наша молодежь. Ну, как молодежь? Новое поколение, следующее поколение, 50 и больше (лет.— "Ъ"), она уже не такая и молодежь»,— сказал господин Лукашенко в ходе выступления в Международном выставочном центре в Минске.

Александр Лукашенко занимает пост президента с 1994 года. В январе 2025-го он был избран на седьмой срок.

После президентских выборов в 2020 году в Белоруссии несколько месяцев шли массовые протесты с требованием отставки президента. По данным белорусских правозащитных организаций, были задержаны 35 тыс. протестующих. Господин Лукашенко считает, что в случае его ухода ситуация в стране «была бы хуже, чем на Украине». В 2024 году он подписал поправки о гарантиях для покинувшего пост президента.