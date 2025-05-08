Силовики отключат интернет в центре Екатеринбурга во время празднования 9 Мая

В центре Екатеринбурга ограничат работу мобильного интернета 9 мая с 08:00 до 23:00 в связи с усилением мер антитеррористической защищенности в период празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил близкий к ФСБ Telegram-канал «Антитеррор Урал». По его данным, интернет будет отключен на территории в границах улиц Мамина-Сибиряка — Малышева — Московской — Челюскинцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Убедительно просим жителей и гостей столицы Среднего Урала с пониманием отнестись к данной временной мере и заранее спланировать дела, требующие мобильного доступа к сети интернет»,— призвали в Telegram-канале.

Праздничные мероприятия в Екатеринбурге начнутся 9 мая в 8:00 у Широкореченского мемориала, в котором состоится торжественный ритуал «Память». Затем на площади 1905 года пройдет парад войск екатеринбургского гарнизона и шествие «Бессмертного полка». В 22:00 над акваторией городского пруда запустят салют и праздничный фейерверк.

Василий Алексеев