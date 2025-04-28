На улицы вновь выходит «Бессмертный полк»

После двухлетнего перерыва на улицах четырех городов Свердловской области вновь пройдет шествие «Бессмертного полка». По прогнозам организаторов, в нем может быть задействовано около 175 тыс. человек. По какому маршруту проследуют колонны, какие меры безопасности будут предприняты и какие еще мероприятия планируются в юбилейный День Победы — в материале «Ъ-Урал».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В последний раз "Бессмертный полк" проходил по улицам Екатеринбурга в 2022 году

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ В последний раз "Бессмертный полк" проходил по улицам Екатеринбурга в 2022 году

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В Свердловской области в 80-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне было решено провести акцию «Бессмертный полк» в очном формате впервые с 2022 года. Шествие пройдет только в четырех муниципалитетах, имеющих статус «Город трудовой доблести»: Екатеринбурге, Верхней Пышме, Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском.

Акция «Бессмертный полк» — это шествие по улицам города с портретами ветеранов Великой Отечественной войны. В России ее впервые провели в 2012 году в Томске. В Екатеринбурге оно проходит с 2013 года, в последний раз — в 2022 году, тогда акция собрала более 150 тыс. человек. Всего в 55 муниципалитетах Свердловской области в 2022 году к ней присоединились более 200 тыс. участников. До этого в очном формате она проходила в 2019 году, а затем переносилась в онлайн из-за пандемийных ограничений.

На пресс-конференции представители городов, где будут организованы шествия «Бессмертного полка», рассказали подробности.

Екатеринбург

В Екатеринбурге шествие «Бессмертного полка» пройдет по центральным улицам, от ул. Толмачева до ул. Маршала Жукова, сообщил мэр Алексей Орлов. Точка сбора с контрольно-пропускными пунктами разместится у Храма-на-Крови, там будут дежурить волонтеры, медики, правоохранители и бригады пожарных. Внутри зоны металлических ограждений будут установлены туалетные модули, мусорные баки.

По оценке администрации, в акции примут участие около 150 тыс. человек, учитывая гостей из других городов региона, где «Бессмертный полк» в этом году не проводится в очном формате. По ходу движения колонны на двух медиаэкранах будут транслировать парад на площади 1905 года.

В центре города с полуночи 9 мая до 5 утра 10 мая будет ограничено движение средств индивидуальной мобильности. Уже сейчас устанавливают главную сцену в Историческом сквере, которая будет работать 8 и 9 мая. На медиаэкранах на сцене и на площади 1905 года. Количество места на трибунах расширят с 1,2 тыс. до почти 3 тыс., а праздничные площадки будут в каждом из восьми районов города.

9 мая праздничные мероприятия начнутся в 8 утра у Широкореченского мемориала, где пройдет торжественный ритуал «Память». Затем пройдет парад войск екатеринбургского гарнизона и шествие «Бессмертного полка».

В 22 часа над акваторией городского пруда пройдет салют и праздничный фейерверк. Рассматривается возможность проведения еще одного салюта в Академическом районе.

Концертная программа будет посвящена детству послевоенного периода, будут исполнены советские детские песни 1950-х годов. Хэдлайнером первого дня станет Московский государственный академический театр танца «Гжель», который представит программу «Дружба народов». В вечернем гала-концерте 9 мая примут участие Юлия Паршута, Стат Пьеха, группа «Рондо», прозвучат песни, посвященные Свердловску.

Нижний Тагил

В Нижнем Тагиле участники акции соберутся на площади у КДК «Современник», а затем пройдут по пр. Ленина, шествие закончится на ул. Визовской, рассказал заместитель главы администрации города по социальной политике Валерий Суров. По его словам, контрольно-пропускные пункты будут установлены «в тех количествах, в которых необходимы». Внутри огороженной зоны будут дежурить 50 волонтеров, в оцеплении полиции будут помогать дружинники. Ожидается, что участие в шествии примут не более 10 тыс. человек.

По Театральной площади в Нижнем Тагиле утром пройдут участники патриотических клубов, Тагильская ракетная дивизия, ветераны погранвойск и десантной службы, в параде проедут 24 единицы военной техники, а затем после театрализованного пролога пройдет шествие «Бессмертного полка». Завершатся мероприятия традиционной легкоатлетической эстафетой.

Верхняя Пышма

В Верхней Пышме праздничные мероприятия 9 мая начнутся в 10 утра в Сквере воинской славы, в 11 часов пройдет митинг у мемориала «Журавли», в 14 часов у ДК «Металлург» начнется шествие 60 единиц музейной техники, которое продлится около 50 минут. Затем планируется пролет авиационной группы «Русь», но его проведение зависит от погоды. Точно сказать, будет ли авиапарад, в администрации смогут только накануне праздника, уточнил спикер думы Верхней Пышмы Иван Зернов.

Затем по центральной улице города планируется шествие «Бессмертного полка», на нем ожидают более 5 тыс. участников. Пришедшие смогут собраться на парковке за ледовой ареной на пересечении пр. Успенского и ул. Спицына. На маршруте будут дежурить бригады скорой помощи. Присоединиться к колонне можно будет только пройдя через рамки металлоискателей, которых установят пять штук. Господин Зернов попросил горожан с пониманием отнестись к мерам безопасности и, помимо изображения ветерана, взять с собой минимум личных вещей, чтобы быстрее пройти через контрольно-пропускные пункты.

Каменск-Уральский

Участники «Бессмертного полка» в Каменске-Уральском пройдут от памятника Г. П. Кунавину до площади Ленинского Комсомола, общая протяженность шествия составит 2,5 км. По словам главы города Алексей Герасимова, ожидается около 10 тыс. участников, для входа установят 13 рамок металлоискателей.

После шествия на площади пройдет митинг, затем — парад наследников Победы, в котором примут участие учащиеся школ и учреждений среднего профессионального образования. Парада военной техники не планируется, но шествие завершат спортсмены на мотоциклах. Вечером в Каменске-Уральском пройдет концерт с участием коллективов города и приглашенных артистов из Екатеринбурга.

В конце программы для горожан приготовили лазерное шоу и салют.

На время проведения праздничных мероприятий движение по центральным улицам города ограничат, а въезды с других улиц и дворов перегородят техникой. В местах проведения установят мобильные туалеты, безопасность будут обеспечивать сотрудники МВД, ОМОНа, Росгвардии и дружинники из «Русской общины».

Анна Капустина