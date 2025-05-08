Военный парад, «Бессмертный полк» и песни Победы

В Ижевске в День Победы пройдет комплекс традиционных мероприятий, включая парад с прохождением боевой техники и шествие «Бессмертный полк». В праздновании будут задействованы основные городские площадки и центральные улицы города. Жители смогут посетить ряд театрализованных и спортивных мероприятий. Концертная программа на Центральной площади будет включать финал конкурса «Песни нашей Победы. Край героев».

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UPD: Выступления исполнителя из Луганской народной республики (ЛНР) Романа Разума в День Победы на площади Ижевска не будет. При составлении афиши была допущена ошибка: Роман Разум выступал перед ижевчанами в 2024 году. Редакция приносит извинения читателям.

Массовые шествия и военный парад

Праздничная программа 9 мая начнется в 09.00 с возложения цветов в сквере у Вечного огня и мультимедийной акции «Стена памяти» (0+), которая пройдет там же.

Основные мероприятия традиционно пройдут на Центральной площади у здания правительства республики и на Пушкинской ул. Ее частично перекроют на время празднования.

С 10.00 до 11.00 на Пушкинской ул. состоится парад с участием военной техники и праздничное шествие (0+). Зрители смогут вблизи посмотреть на современную технику и раритетные советские образцы. Акцент сделают на продукции, выпускаемой при участии предприятий региона.

Среди прочего в механизированной колонне будут представлены комплекс дистанционного наблюдения и ретрансляции «Гранат-4Э», электрические боевые мотоциклы от ГК «Калашников», гусеничная и арктическая модели ТОР, бронеавтомобиль «Рысь», ЗРК «Оса», комплексы «Адъютант» и «Тайфун ПВО».

В параде примут участие около 2 тыс. человек — сотрудники силовых структур и предприятий города, участники спецоперации и члены военно-патриотических объединений.

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С 11.00 до 12.30 пройдет финал республиканского смотра-конкурса по строевой подготовке «Равняемся на героев» (0+). Параллельно с этим на ул. Наговицына, на площадке у Национального музея УР и на Центральной площади пройдут театрализованные программы с участием школьников, коллектива театра «Молодой человек» и других, посвященные работе эвакогоспиталей и тыловых предприятий в годы ВОВ, партизанскому быту (0+). Они продлятся до 16.00.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бессмертный полк, 2022 год

Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии Бессмертный полк, 2022 год

Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии

На 13.00 намечен старт акции «Бессмертный полк» (0+), колонна начнет движение от 2-й городской больницы. В прошлом и позапрошлом годах парад и акцию «Бессмертный полк» отменяли из соображений безопасности. В этом году меры контроля усилят: к обеспечению порядка у монументов и мест захоронений привлекут частные охранные организации, а для участия в шествии потребуется пройти досмотр.

С 14.00 до 17.00 состоятся легкоатлетические забеги «Эстафета мира» и «Эстафета Победы». Они стартуют на Центральной площади и пройдут по маршруту: Пушкинская ул.—Красногеройская ул.—ул. Коммунаров—ул. Лихвинцева—Пушкинская ул.

Концертная программа

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хор отцов и сыновей, 2022 год

Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Хор отцов и сыновей, 2022 год

Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

В этом году на Центральной площади будут работать сразу две сцены: напротив дома правительства Удмуртии и в районе перголы у дворца культуры «Металлург».

Так, на сцене у дома правительства в 19.00 вечернюю концертную программу откроет государственный театр фольклорной песни и танца «Айкай» (0+). После него концерт продолжит государственный академический ансамбль песни и танца Удмуртии «Италмас» (0+). В завершение пройдет патриотическая программа «Эхо времени» (0+).

На площадке у «Металлурга» концертную программу в 11.00 откроет финал республиканского конкурса литературно-музыкальных композиций среди предприятий «Трудовая доблесть России» (0+). Ближе к 16.00 состоится выступление коллектива Государственного театра кукол с творческой встречей «Любовь опаленная войной» (0+). Затем перед собравшимися выступит местный хор «Za отцов и сыновей» (0+).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Песни нашей победы», 2022 год

Фото: Ильяс Бекмансуров «Песни нашей победы», 2022 год

Фото: Ильяс Бекмансуров

Завершит вечер у перголы финал регионального вокального конкурса «Песни нашей победы. Край героев» (0+). Он продлится с 19.00 до 22.00. Всего насчитывается 27 финалистов из районов и городов Удмуртии. Они исполнят песни о ВОВ.

Центральные городские площадки

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Одной из центральных площадок праздника станет Михайло-Архангельский кафедральный собор. В 09.00 у стен храма начнется акция «Колокол памяти — колокол Победы» (0+). В ее рамках состоится крестный ход с портретами родных и близких участников ВОВ и СВО, после чего пройдет благодарственный молебен о победе. «После молитвы каждый участник акции сможет позвонить в колокол в память о погибших воинах»,— сообщили в официальной группе собора во «Вконтакте». В 11.00 мероприятие у собора продолжит концерт от финалистов фестиваля песенно-поэтического творчества «Зори Отечества» (0+).

Площадки у правительственных зданий также включены в торжественную программу. С 11.00 до 14.00 у здания республиканского Госсовета пройдет фестиваль национально-культурных объединений «Вместе помним. Вместе гордимся» (0+). А на парковке у дома правительства Удмуртии можно будет ознакомиться с техникой предприятий ОПК и силовых структур (0+).

С 16.00 до 18.00 на стадионе «Динамо» пройдет «Матч Победы» (0+), участниками которого станут ветераны любительского и профессионального футбола.

С 19.00 до 20.00 на площадке у стелы «Ижевск — Город трудовой доблести» пройдет всероссийская акция «Лучи победы» (0+) в рамках которой активисты Международного волонтерского корпуса 80-летия Победы выложат огненную картину с изображением ордена Отечественной войны. Кроме того, в рамках акции исторические памятники, мемориалы и здания Ижевска, посвященные Героям, будут подсвечены прожекторами.

Тематические мероприятия также пройдут в парке Космонавтов, Национальном музее Удмуртской Республики имени Кузебая Герда, Удмуртском республиканском музее изобразительных искусств (0+).

Дмитрий Горбунов