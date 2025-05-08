«Дом.РФ» выставил на торги здания-памятники в Арзамасе и Дзержинске

«Дом.РФ» объявил торги по нижегородским объектам культурного наследия, которые были включены в пилотную программу восстановления памятников архитектуры с возможностью получения частными инвесторами льготного финансирования.

На 28 мая назначен конкурс по продаже расположенной в Арзамасе «Школы ремесленных учеников» 1906 года постройки. Историческое здание площадью 3,3 тыс кв. м. оценено в 43,5 млн руб., вид разрешенного использование арендуемого земельного участка — для размещения учебно-производственных корпусов. Работы по сохранению ремесленного училища при согласовании с областным управлением госохраны ОКН необходимо завершить до конца 2028 года. Общий срок выполнения условий конкурса составляет семь лет с даты госрегистрации перехода права собственности на здание к покупателю.

В Дзержинске государственный агент намерен продать под восстановление бывший профилакторий завода им. Свердлова на улице Лермонтова. Стартовая цена этого полуразрушенного здания составила 9,4 млн руб., оно находится на арендуемом земельном участке площадью 39 тыс кв. м. Конкурс по продаже профилактория назначен 6 июня.

По льготной программе «Дом.РФ» намерен субсидировать инвесторам процентную ставку по кредитам на восстановление ОКН. Как ранее пояснял руководитель управления госохраны ОКН Григорий Меламед, ставка для тех, кто купит памятники для восстановления, составит 7% годовых.

Иван Сергеев