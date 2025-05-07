Путин: товарооборот между Россией и Монголией вырос на 17,5% в 2024 году

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом, который прибыл в Москву по случаю 80-летия Победы. Во время встречи российский президент отметил, что товарооборот между двумя странами вырос на 17,5% по итогам 2024 года. За два месяца текущего года показатель вырос еще на 25%, отметил глава государства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

«Неизменно откликаемся на просьбы наших монгольских друзей по различным направлениям очень чувствительным и важным для Монголии, в том числе это касается и сотрудничества в энергетической сфере»,— сказал господин Путин (цитата по сайту Кремля). Он назвал Монголию важным торговым партнером России.

Президент России добавил, что отношения с Монголией являются одним из приоритетов политики России. Уже налажено сотрудничество стран в области обороны и безопасности, межпарламентские связи, а также развиваются отношения в сфере культуры и образования.

Сегодня, 7 мая, секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу встретился в Москве со своим монгольским коллегой Алтангэрэлийном Бямбажаргалом. Господин Шойгу отметил вклад Монголии в развитие сотрудничества стран в сфере обороны и безопасности.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Монголия зашла с парадного входа».