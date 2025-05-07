Монголия зашла с парадного входа

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в среду встретился в Москве со своим монгольским коллегой Алтангэрэлийном Бямбажаргалом. Монгольская делегация во главе с президентом страны Ухнаагийном Хурэлсухом прибыла в российскую столицу на мероприятия по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В России, как подчеркнул Сергей Шойгу, помнят и ценят вклад Монголии в победу над фашизмом. Сегодняшняя Монголия также активно развивает сотрудничество в сфере обороны и безопасности с Россией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Секретарь Совета Безопасности России Сергей Шойгу и секретарь СБ Монголии Алтангэрэйлин Бямбажаргал

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Секретарь Совета Безопасности России Сергей Шойгу и секретарь СБ Монголии Алтангэрэйлин Бямбажаргал

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В Москву начали прибывать иностранные делегации для участия в параде Победы. Всего в мероприятиях, как рассказал накануне помощник российского президента Юрий Ушаков, примут участие 29 лидеров иностранных государств (https://www.kommersant.ru/doc/7710252). Среди первых в российскую столицу прибыла делегация Ухнаагийна Хурэлсуха, у которого на среду запланированы переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Вместе с монгольским президентом на памятные мероприятия прилетел и секретарь Совета безопасности Монголии Алтангэрэлийн Бямбажаргал, которого отдельно принял Сергей Шойгу.

Открывая встречу, секретарь Совбеза РФ напомнил, что Владимир Путин в сентябре прошлого года посетил Улан-Батор по случаю 85-летия совместной победы советских и монгольских вооруженных сил над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол. «В критический для Монголии период лета 1939 года СССР, верный своему союзническому долгу, незамедлительно откликнулся на просьбу монгольского правительства прийти на помощь в отражении агрессии»,— заявил Сергей Шойгу. После чего добавил, что в России, в свою очередь, помнят и ценят поддержку Монголии, оказанную СССР в годы Великой Отечественной войны, а также в ходе разгрома Квантунской армии летом 1945 года.

Монгольская Народная Республика стала первой страной, предложившей СССР помощь в борьбе против гитлеровской Германии.

В Красной армии воевали добровольцы из Монголии. Кроме того, Монголия поставляла СССР лошадей (более 400 тыс.), скот, теплую одежду, продовольствие. Граждане Монголии, как отметил далее Сергей Шойгу, активно собирали средства для закупки танков и истребителей для Советской армии. В ходе встречи секретарь Совбеза РФ передал своему монгольскому коллеге рабочий экземпляр книги по этой тематике, подготовленной российскими историками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Встреча Сергея Шойгу и Алтангэрэлийна Бямбажаргала в Москве

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Встреча Сергея Шойгу и Алтангэрэлийна Бямбажаргала в Москве

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«С удовлетворением отмечаю, что и в наши дни народы России и Монголии по-прежнему бережно хранят и приумножают традиции боевого братства, прошедшие проверку совместной борьбой с нацизмом и милитаризмом в годы Второй мировой войны. Яркое свидетельство тому — участие монгольских парадных расчетов и официальных делегаций в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, которые пройдут через два дня в Москве, Хабаровске и Улан-Удэ»,— заявил Сергей Шойгу. Взаимодействие с Монголией власти РФ, как следует из его вступительной речи, рассматривают в качестве одного из приоритетов внешней политики на азиатском направлении.

Алтангэрэлийн Бямбажаргал, в свою очередь, передал Сергею Шойгу личное поздравление с 80-летием Победы от Ухнаагийна Хурэлсуха. «Хочу также отметить, что монгольский народ высоко ценит ваш вклад в развитие двусторонних отношений, в том числе в сфере обороны и чрезвычайных ситуаций»,— добавил он.

В ходе закрытой части встречи делегации обсудили в том числе и сегодняшнее сотрудничество в сфере обороны и безопасности.

Россия поставляет Монголии вооружения и военную технику. Более 300 монгольских военнослужащих обучаются в российских военных образовательных учреждениях.

Кроме того, с 2008 года регулярно проводятся совместные военные учения «Селенга». В ходе последних таких учений военнослужащие РФ и Монголии в августе 2024 года прорабатывали освобождение захваченного населенного пункта. «На полигоне "Чойбалсан" в Монголии прошел основной этап российско-монгольского военного учения "Селенга-2024". В ходе розыгрыша практических действий совместная российско-монгольская группировка войск провела контртеррористическую операцию по освобождению населенного пункта, захваченного незаконными вооруженными формированиями, разгрому и уничтожению отступающего противника»,— сообщило тогда агентство «РИА Новости» со ссылкой на представителя Восточного военного округа. В ходе учений участники широко использовали беспилотные летательные аппараты и FPV-дроны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Секретарь Совета безопасности Монголии Алтангэрэйлин Бямбажаргал

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Секретарь Совета безопасности Монголии Алтангэрэйлин Бямбажаргал

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Столь активное взаимодействие Москвы и Улан-Батора вызывает критику на Западе. Многие западные комментаторы были возмущены тем, что власти Монголии, являющейся участницей Международного уголовного суда (МУС), в сентябре прошлого года отказались исполнять ордер этой инстанции по аресту Владимира Путина. МУС выдал ордеры на арест ряда российских официальных лиц. Россия решения этого суда считает ничтожными.

При этом по конфликту вокруг Украины власти Монголии занимают нейтральную позицию. Нейтралитет — один из ключевых принципов внешней и оборонной политики страны.

В ходе опроса общественного мнения, проведенного в 2024 году фондом «Сант Марал», 24,6% граждан Монголии заявили, что в обострении ситуации виноваты «как Россия, так и Украина». 19,7% считают виновной в конфликте Украину, а 14,4% — Россию.

При этом 69% опрошенных считают Россию «лучшим партнером для Монголии». На втором месте — Китай, на третьем — США.

68,9% граждан Монголии поддерживают нейтральный подход властей своей страны к конфликту вокруг Украины. 26% респондентов, однако, хотели бы, чтобы Улан-Батор поддерживал Москву. За поддержку Киева высказались 2,7% участников опроса.

На вопрос «Если Монголия столкнется с серьезным кризисом, кто окажет ей помощь?» 41,4% опрошенных ответили «Россия». 28,1% надеются на международные организации вроде ООН. 14% ждут помощи от Китая. 4,5% рассчитывают на Японию. Остальное — в рамках статистической погрешности.

Елена Черненко