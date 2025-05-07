Фицо заявил, что Эстония не разрешила пролет его самолета в Россию

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что Эстония отказала в разрешении на пролет его правительственного самолета над своей территорией по пути в Москву. По его словам, решение Таллина было принято в последний момент и стало для словацкой стороны неожиданностью, хотя ранее Словакия имела действующее разрешение на использование воздушного пространства Эстонии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ

«Эстония пару минут назад нам сообщила, что не разрешит нам пролететь над ее территорией. Конечно, речь идет о сознательной попытке сорвать мой визит в Москву по случаю официального празднования 80-летия окончания Второй мировой войны»,— сказал Роберт Фицо в обращении, опубликованном в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

Ранее Литва и Латвия также отказали в использовании своего воздушного пространства для самолета президента Сербии Александра Вучича, также направлявшегося на празднование Дня Победы в столицу России. В латвийском МИДе объяснили свое решение тем, что считают мероприятие в Москве «пропагандистским» и несовместимым с ценностями Европейского союза. Господин Вучич прилетел в Москву с дозаправкой в Азербайджане.