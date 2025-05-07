Свердловские полицейские помогли беременной женщине добраться до больницы

Сотрудники ДПС в Североуральске (Свердловская область) помогли беременной женщине вовремя добраться до больницы. Ей срочно требовалась медицинская помощь, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых Фото: начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых

По данным руководителя пресс-службы ГУ МВД Свердловской области Валерия Горелых, во время патрулирования трассы Серов — Североуральск — Ивдель сотрудники ДПС остановили автомобиль для проверки документов. Водитель сообщил, что везет свою беременную жену из поселка Калья, и ей срочно нужна помощь из-за угрозы потери ребенка. До ближайшей больницы оставалось около 10 км, а скорой помощи поблизости не было.

Полицейские сопроводили автомобиль до больницы, используя спецсигналы. «Медики оперативно стабилизировали состояние пациентки и устранили угрозу выкидыша. Благодаря четким и профессиональным действиям наряда ГИБДД удалось сохранить здоровье и жизнь местной жительницы и ее будущего ребенка»,— отметил полковник Горелых.

Полина Щуцкая