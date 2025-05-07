Паслер: строительство арены «Уральский трубник» в Первоуральске начнется до июля

Власти намерены приступить к строительству ледовой арены «Уральский трубник» в Первоуральске на 5 тыс. мест в течение мая-июня, сообщил в ходе общения с журналистами врио губернатора Свердловской области Денис Паслер. «Остаются вопросы с финансированием, с техническим подключением, но, думаю, мы это решим. Стадион нужен, команда у нас играет на приспособленных стадионах или вообще за пределами региона. В Первоуральске любят хоккей, поэтому будем приводить в порядок стадион»,— заверил он. Господин Паслер подчеркнул, что ввести объект в эксплуатацию планируют в 2027 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Паслер (справа)

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Денис Паслер (справа)

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

По данным сайта госзакупок, проектирование и строительство объекта составит 3,2 млрд руб. Единственным участником и победителем аукциона стала компания «Стройтэк». Как ранее сообщали в областном правительстве, в объекте разместят игровой зал, оздоровительный центр, помещения для трансляций, зал для пресс-конференций, тренажерный зал, переговорные, мастерскую, раздевалки, душевые, помещения для хранения инвентаря и пункт проката коньков. «Согласно разработанной концепции, арена будет функционировать круглогодично»,— добавили в сообщении.

Василий Алексеев, Первоуральск