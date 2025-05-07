Россия запретит ввоз и транзит рыбной продукции с нескольких предприятий ЕС

Россельхознадзор с 12 мая запрещает ввоз в Россию и транзит в третьи страны рыбной продукции с некоторых предприятий Евросоюза. Решение связано с отказом стран ЕС от проведения инспекций рыбопереработчиков, поставляющих продукцию в ЕАЭС. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Россельхознадзор запросил проведение в странах ЕС совместных проверок для предотвращения поставок небезопасных товаров. Европейские ведомства оставили требование без ответа. Россельхознадзор расценивает это как отказ от проведения инспекции. Речь идет о двух предприятиях из Эстонии, двух — из Дании и одном из Франции.

О поставках российской рыбной продукции в ЕС — в материале «Российская рыба поплывет мимо заграницы».