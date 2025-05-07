В Зеленодольске на заводе им. Горького заложили два новых катера «Грачонок», которые предназначены для защиты водных акваторий России и пунктов базирования от диверсионных и террористических угроз. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Зеленодольска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Зеленодольске заложили новые катера специального назначения «Грачонок»

Фото: Пресс-служба мэрии Зеленодольска В Зеленодольске заложили новые катера специального назначения «Грачонок»

Фото: Пресс-служба мэрии Зеленодольска

По словам главы Зеленодольского района Михаила Афанасьева, сейчас корабли, произведенные на заводе им. Горького защищают безопасность нашей страны.

«Я уверен, что новые противодиверсионные катера серии „Грачонок“ будут построены в срок и с высоким качеством», — сказал господин Афанасьев.

Высокие мореходные характеристики и современные технологии позволяют этим катерам эффективно решать широкий спектр задач, включая противодействие беспилотным летательным аппаратам.

Артём Дергунов