Жителей Новороссийска предупредили о военных учениях в выходные

Военные учения запланированы дежурными силами Новороссийской военно-морской базы (ВМБ) в акватории морского порта на 8, 10 и 12 мая. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

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Учения состоятся в период с 21:00 до 23:00 8 мая, с 10:00 до 12:00 10 мая, с 11:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00 12 мая. В ходе проведения учения будут отрабатываться практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА.

Из артиллерийской установки с молов Военной гавани во время учений будут выполнены практические стрельбы. При проведении стрельб запрещается плавание всех маломерных судов и плавсредств, в том числе не подлежащие государственной регистрации, а также прогулочные и спортивные суда и надувные плавсредства. Под запрет попадают гидроциклы, виндсерфинг, сапборд, проведение подводных работ и водолазные спуски.

Алена Воробьева