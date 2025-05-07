В Екатеринбурге к Дню Победы вывезли более 10 тысяч тонн грязи и мусора
В преддверии Дня Победы службы благоустройства Екатеринбурга завершили уборку города. Сотрудники вывезли более 10 тыс. т грязи и мусора, сообщили в администрации города.
Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ
В рамках месячника чистоты коммунальщики очистили более 13,5 млн кв. м дорожного полотна от 7 тыс. т грязи и 4,5 млн кв. м тротуаров от 3,5 тыс. т мусора и грязи. Убрано почти 9 млн кв. м газонов.
Специалисты помыли 930 остановок, очистили и помыли 786 тыс. погонных метров дорожных ограждений и прибрали дождеприемные решетки.
Особое внимание было уделено помывке более 130 памятников и мемориальных объектов, посвященных воинской славе уральцев, и близлежащих к ним территорий.
По данным администрации города, уборка города завершена на 100%.