В Екатеринбурге к Дню Победы вывезли более 10 тысяч тонн грязи и мусора

В преддверии Дня Победы службы благоустройства Екатеринбурга завершили уборку города. Сотрудники вывезли более 10 тыс. т грязи и мусора, сообщили в администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ

В рамках месячника чистоты коммунальщики очистили более 13,5 млн кв. м дорожного полотна от 7 тыс. т грязи и 4,5 млн кв. м тротуаров от 3,5 тыс. т мусора и грязи. Убрано почти 9 млн кв. м газонов.

Специалисты помыли 930 остановок, очистили и помыли 786 тыс. погонных метров дорожных ограждений и прибрали дождеприемные решетки.

Особое внимание было уделено помывке более 130 памятников и мемориальных объектов, посвященных воинской славе уральцев, и близлежащих к ним территорий.

По данным администрации города, уборка города завершена на 100%.

Полина Щуцкая