Актер Александр Гаврилов скончался в Петербурге на 74-м году жизни

В Петербурге 4 мая в возрасте 73 лет скончался актер Александр Гаврилов. Об этом сообщили в Петербургском отделении Российского творческого Союза работников культуры (РТСРК), где он на протяжении 30 лет занимал должности секретаря и исполнительного директора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: vk.com / kulturaspb Фото: vk.com / kulturaspb

Артист был организатором множества праздников и фестивалей в Петербурге. В частности, он был идейным вдохновителем «Праздника корюшки». О причинах смерти пока ничего не сообщается.

Прощание пройдет 8 мая в помещении РТСРК на Захарьевской улице, 17. Попрощаться с актером, известным по роли Марта в фильме-сказке «Двенадцать месяцев», можно с 10:15 до 12:30.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что из жизни в возрасте 66 лет ушел кинооператор-постановщик, член Союза кинематографистов России Игорь Кожевников.

Андрей Маркелов