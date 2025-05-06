Кинооператор Игорь Кожевников скончался в Петербурге на 67-м году жизни

Из жизни в возрасте 66 лет ушел кинооператор-постановщик, член Союза кинематографистов России Игорь Кожевников. Прощание с ним пройдет в Санкт-Петербурге 7 мая, сообщили в Telegram-канале организации.

Господин Кожевников родился в Пензе, но образование получил в Ленинграде (физико-математический факультет ЛГУ). Затем он окончил операторский факультет ВГИКа (мастерская А.В. Гальперина).

Вместе с российскими режиссерами кинооператор работал над картинами «Три мушкетера», «Как закалялась сталь», «Ведьма», «Клеопатра» и другими. К тому же его география работы насчитывает порядка десятка стран, среди которых Израиль, Франция, Германия.

«Прощание состоится в Санкт-Петербурге 7 мая в 12.30 в Большом зале крематория по адресу Шафировский проспект, 12»,— добавили в Союзе кинематографистов.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что журналист и писатель Аркадий Соснов скончался в Петербурге на 77-м году жизни.

Татьяна Титаева