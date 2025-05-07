Во дворе дома в уфимском микрорайоне Южный-2 обвалился грунт

На парковке перед домом Загира Исмагилова, 21 в уфимском микрорайоне Южный-2 обвалился грунт. Как сообщают местные Telegram-каналы, инцидент произошел еще вчера. Сейчас на месте происшествия ведут аварийно-восстановительные работы, рассказали «Ъ-Уфа» в пресс-службе городского управления гражданской защиты.

«В Кировском районе на парковке во дворе жилого дома по ул. Загира Исмагилова, 21, произошла просадка асфальтового покрытия. Силами УК "Реформа ЖКХ" место огорожено»,— говорится в сообщении пресс-службы.

Микрорайон Южный-2 расположен на возвышенности восточнее Старой Уфы. С юга он ограничен частным сектором и улицей Пугачева, с севера — улицей Софьи Перовской.

Идэль Гумеров