Маршрут «Большая Кубанская тропа», который планируют открыть в Краснодарском крае, разрабатывают в краевом Министерстве курортов и Русском географическом обществе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Маргарита Синкевич Фото: Маргарита Синкевич

«Это будет сеть обустроенных турмаршрутов, объединенных единой концепцией, стилистикой и навигацией. От Таманского полуострова она пройдет до сочинского поселка Красная Поляна, длина составит около 800 км»,— рассказал господин Кондратьев.

Маршрут «Большая Кубанская тропа» пройдет через Новороссийск и Геленджик. На протяженности маршрута планируется установить смотровые площадки и кемпинги. В настоящее время специалистами проводится экспедиционное обследование маршрута, разрабатывается проектирование маркировки первого этапа тропы от Тамани до Анапы.

Ранее в Новороссийске ожидалось, что в дни 80-летия Великой Победы число гостей в городе-герое превысит 60 тыс. человек. В майские праздники туристов привлекают патриотические пешие маршруты и памятники Великой Отечественной войны, которые расположены по всему городу.

Алена Воробьева