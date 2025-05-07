В Прикамье три тургруппы не прошли маршруты из-за инцидентов на воде

На сплавах в конце апреля и в первые майские праздники произошло как минимум три инцидента, в результате которых туристические группы не смогли продолжить маршрут. Так, 25 апреля на реке Вижай после столкновения с «расческой» разбился катамаран, на котором находились девять человек. По данным «Ъ-Прикамье», в результате один турист получил травму связок плеча. Два человека, в том числе и травмированный, смогли пройти несколько километров по снегу и добраться до машины, после чего отправились в Горнозаводск. Остальным помогли эвакуироваться спасатели.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

1 мая сразу два катамарана тургруппы из 15 человек попали в «расческу» на реке Койве. У одного из них развалилась рама, судно было унесено вниз по течению. В результате сплавщики оказались в воде, но смогли выбраться на берег. 13 человек выходили с маршрута самостоятельно, добираясь «автостопом» и на электричках. Туристы потеряли много снаряжения и личных вещей. Еще один инцидент произошел на реке Вильве 4 мая. При прохождении порога Нырок развалился один из катамаранов. Туристы два дня ждали помощи на берегу и были эвакуированы сотрудниками краевой службы спасения. Сейчас сплавщики также разыскивают унесенные водой вещи.