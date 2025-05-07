Дождливая погода с ветром и похолоданием ожидается на День Победы в Удмуртии

Небольшие и умеренные дожди прогнозируются на территории Удмуртии в День Победы сообщает пресс-служба регионального Гидрометцентра. Температура воздуха 9 мая ожидается ниже климатических норм: она будет колебаться в диапазоне 6-11°С в ночное время, 9-14°С — в дневное. Ветер в этот день усилится до 13 м/с.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Днем ранее, 8 мая, в первой половине дня местами по республике пройдут небольшие дожди, температура воздуха ночью составит 3-8°С, а днем поднимется до 12-17°С.

На следующие сутки после Дня Победы, 10 мая, существенных осадков не ожидается. Температура воздуха ночью опустится до 2-7°С, а днем достигнет 12-17°С.

11 мая вновь ожидаются дожди. Температура воздуха ночью составит 5-10°С, а днем останется в пределах 12-17°С. В этот день также установится ветреная погода. 12 мая прогнозируется небольшое понижение температурного фона.