Закрытый ресторан «Робинзон» на Гребном канале выставили на торги

В процедуре банкротства ООО «Редмит» (собственник здания ресторана «Робинзон» на набережной Гребного канала) назначены повторные конкурсные торги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Продать с молотка давно закрытый ресторан площадью 1,9 тыс. кв. м пробовали в марте 2025 года. Однако желающих купить «Робинзон» за 173,7 млн руб. не нашлось. В результате организаторы торгов понизили стартовую цену здания до 156,3 млн с задатком в 20%. Повторный аукцион состоится в конце мая. Ранее учредитель обанкротившейся компании Елена Кузнецова судилась с конкурсным управляющим, считая, что «Робинзон» стоит гораздо дороже и его рыночная цена составляла 239 млн руб.

Если этот объект выкупят, то новому собственнику придется договариваться с минимущества Нижегородской области о заключении договора аренды земельного участка под рестораном. В 2021 году областные власти расторгли отношения с ООО «Редмит» из-за долга по аренде и являются одним из кредиторов банкрота.

Иван Сергеев