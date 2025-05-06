Участок федеральной трассы в Курской области обновит местная «Терра» за 1,9 млрд

Подряд на капитальный ремонт автодороги Курск —Воронеж (Р-298) — Р-22 «Каспий» в Курской области выиграло местное ООО «Терра». Компания обошла одного участника конкурса, они оба не стали снижать начальную цену контракта в 1,95 млрд руб. Имя второго не раскрывается. Об этом сообщается на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Работы предстоит выполнить на участке протяженностью 24,7 км до 30 сентября 2027 года. Контракт подразумевает разработку проекта, обновление дорожной одежды, расчистку и замену труб, нанесение дорожной разметки и установку дорожных знаков.

По данным Rusprofile, ООО «Терра» было зарегистрировано в Советском районе Курской области в декабре 2014 года. Основной вид деятельности — строительство автодорог и автомагистралей. Уставный капитал — 10 тыс. руб. 99% принадлежат московскому ООО «Снабстрой» (в нем доля Сергея Ракчеева составляет 99%, Андрея Локтионова — 1%), торгующей лесо- и строительными материалами, 1% — господину Локтионову. Генеральный директор — Сергей Сургуч. По итогам 2024 года выручка компании составила 2,5 млрд руб., чистая прибыль — 18 млн руб. С октября 2019 года общество получило 106 госконтрактов на 16,5 млрд руб. в сумме.

О том, как «Терра» поделила с двумя местными дорожниками контракты на ремонт дорог в Курской области за 3 млрд,— в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова