В 10 городах Сибири из-за задержки рейсов вылета ожидают около 4 тыс. человек

Более 4 тыс. человек ожидают вылета в десяти аэропортах Сибири. Всего задержаны более 25 рейсов, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

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«В связи поздним прибытием воздушных судов из московского авиаузла в аэропортах объявлены задержки выполнения рейсов»,— говорится в сообщении.

В аэропорту Барнаула вылета ожидает более 450 пассажиров, в Горно-Алтайске — 600, в Кемерове — более 150, в Красноярске — более 700, в Новокузнецке — более 180, в Новосибирске — свыше 700, в Томске — около 300, в Норильске — более 500, в Омске — свыше 400 человек.

Александра Стрелкова