Сбербанк банкротит строительную компанию в КЧР из-за долга 7,8 млн рублей

Арбитражный суд Карачаево-Черкесской Республики возбудил производство по делу о банкротстве ООО «Стройвентспецавтоматика» по заявлению Сбербанка России из-за неисполненных обязательств компании по кредитным договорам на сумму более 7,8 млн руб. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В материалах дела говорится, что причиной обращения банка в суд стало наличие у строительной компании неисполненных обязательств по двум кредитным договорам от 14 марта 2023 года и 5 мая 2023 года. Ранее заявление банка было оставлено судом без движения (определение от 21 марта 2025 года), однако после устранения формальных недочетов суд возбудил производство по делу о банкротстве.

Суд истребовал из государственных органов информацию об имуществе компании. Ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Содействие» поручено представить кандидатуру арбитражного управляющего для ведения процедуры банкротства.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Стройвентспецавтоматика» зарегистрировано в 2015 году в станице Кардоникская. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Учредитель общества — Иван Фролов. Выручка компании за 2024 год составила 3,6 млн руб., уставный капитал предприятия — 10 тыс. руб.

Тат Гаспарян