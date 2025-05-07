На Ставрополье зарегистрированы пять случаев заражения клещевым боррелиозом

Роспотребнадзор Ставропольского края сообщил о 206 пострадавших от укусов клещей за неделю. Также в регионе зарегистрированы два случая крымской геморрагической лихорадки и пять клещевого боррелиоза, сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

«Среднесуточная температура в регионе поднялась выше 10–15 градусов тепла, что спровоцировало выход клещей из спячки. Пять заболевших зарегистрированы в Ставрополе, один — в Шпаковском округе. В анамнезе всех пациентов присутствуют укусы клещей»,— следует из сообщения.

Для снижения заболеваемости инфекциями, переносчиками которых являются иксодовые клещи, в крае организовано проведение комплекса профилактических и противоэпидемических мероприятий.

Николай Аксенов