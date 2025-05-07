Башкирия и Узбекистан подписали соглашения на 2,8 млрд рублей

В рамках официального визита делегации Башкирии в Узбекистан подписаны соглашения на общую сумму 2,8 млрд руб., сообщает пресс-служба республиканского министерства торговли и услуг.

Так, между минторгом Башкирии, узбекской компанией ООО «Октош Текстиль» и индивидуальным предпринимателем Гульсем Усаевой заключен меморандум о строительстве современного склада. Инвестиции в этот проект составят 200 млн руб. и позволят развивать текстильное производство.

Также заключено соглашение о поставках из Узбекистана в Башкирию вермикулита, востребованного в различных отраслях промышленности, между ООО «Уральский Луч» и узбекскими компаниями подписаны документы об увеличении поставок свежих фруктов и овощей из Узбекистана. Ожидается, что в этом году объем поставок составит около $2,9 млн.

Достигнута договоренность о поставке алкогольной продукции АО «Башспирт» на узбекский рынок на 50 млн руб. Первые 4 тыс. декалитров отгрузят в ближайшее время.

Соглашение о сотрудничестве между ООО «Башглобалгрупп» и Ассоциацией экспортеров Узбекистана с объемом инвестиций в 2,3 млрд руб. предполагает строительство международного многофункционального делового комплекса в Уфе.

Стороны также договорились о поставке 20 тонн кумыса из Башкирии в Узбекистан.

Майя Иванова