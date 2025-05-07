В Башкирии загорелся полигон ТБО

В 2,5 км от деревни Енактаево Краснокамского района загорелся полигон твердых бытовых отходов. Площадь возгорания составила 600 кв. м, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Башкирии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Пожарные сбили пламя. В тушении задействованы шесть пожарных и три единицы техники, три самосвала, два бульдозера и один погрузчик. Тлеющие очаги засыпают грунтом.

На место происшествия направлена лаборатория химико-радиометрического центра госкомитета Башкирии по ЧС для отбора проб атмосферного воздуха.

Майя Иванова