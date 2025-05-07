В Челябинске экс-контрактника оштрафовали за укус инспектора ДПС

Челябинский гарнизонный военный суд признал бывшего военнослужащего по контракту виновным в применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Местного жителя, укусившего инспектора ДПС, оштрафовали на 20 тыс. руб., сообщает пресс-служба суда.

Суд установил, что в начале июля прошлого года бывший военнослужащий с признаками алкогольного опьянения в один из вечеров ехал за рулем своей машины. Его остановили сотрудники ДПС для досмотра и попросили проследовать в патрульный автомобиль. После нескольких отказов в отношении жителя применили физическую силу и специальные средства. Понимая, что полицейский является представителем власти, и не желая выполнять просьбу, экс-контрактник укусил его за правое предплечье. Действия военнослужащего квалифицировали как насилие, не опасное для жизни и здоровья. Приговор вступил в законную силу.

Виталина Ярховска