Мэрия Анапы судится с владельцами нелегального продуктового рынка

Администрация Анапы продолжает судебные разбирательства с собственниками земельного участка на проезде Солдатских матерей, где функционирует рынок. Об этом сообщили в Telegram-канале мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На спорном участке выявлены многочисленные самовольно возведенные постройки. По мнению властей, они не только незаконны, но и могут представлять угрозу для окружающих.

Судебный процесс длится с 2021 года, однако владельцы продолжали использовать незаконные объекты. В настоящее время судом наложен запрет на их эксплуатацию.

Земельный участок сдавали в аренду местным фермерам и предпринимателям. Чтобы минимизировать ущерб для бизнеса, мэр Анапы Василий Швец поручил предоставить товаропроизводителям альтернативные торговые площадки. В ближайшее время с фермерами планируется провести встречу, чтобы обсудить варианты размещения.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что в Анапе снесли крупный ангар-самострой площадью более 2,5 тыс. кв. м на Симферопольском шоссе.

Саркис Айвазян