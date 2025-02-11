В Анапе снесли крупный ангар-самострой

По решению суда после иска администрации Анапы на курорте снесли самовольно возведенный ангар. Также демонтировали металлическое сооружение, навесы и заборы, передает пресс-служба мэрии города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Анапы Фото: пресс-служба администрации Анапы

«Мэрия Анапы обратилась в суд с иском о демонтаже самовольно возведенного ангара, металлического сооружения, навесов и заборов. Городской суд удовлетворил иск, обязав собственника демонтировать объекты общей площадью более 2,5 тыс. кв. м»,— говорится в сообщении.

Постройки располагались на Симферопольском шоссе. Работы по сносу завершены. Собственник участка исполнил решение суда и добровольно снес незаконные объекты.

В мэрии отметили, что работа по выявлению и демонтажу самостроев проводится совместно с городским отделом судебных приставов. За 2024 год на территории города завершили больше 50 исполнительных производств о демонтаже незаконных объектов.

Вячеслав Рыжков