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В Анапе снесли крупный ангар-самострой

По решению суда после иска администрации Анапы на курорте снесли самовольно возведенный ангар. Также демонтировали металлическое сооружение, навесы и заборы, передает пресс-служба мэрии города.

Фото: пресс-служба администрации Анапы

Фото: пресс-служба администрации Анапы

«Мэрия Анапы обратилась в суд с иском о демонтаже самовольно возведенного ангара, металлического сооружения, навесов и заборов. Городской суд удовлетворил иск, обязав собственника демонтировать объекты общей площадью более 2,5 тыс. кв. м»,— говорится в сообщении.

Постройки располагались на Симферопольском шоссе. Работы по сносу завершены. Собственник участка исполнил решение суда и добровольно снес незаконные объекты.

В мэрии отметили, что работа по выявлению и демонтажу самостроев проводится совместно с городским отделом судебных приставов. За 2024 год на территории города завершили больше 50 исполнительных производств о демонтаже незаконных объектов.

Вячеслав Рыжков

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