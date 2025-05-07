В Зауралье суд рассмотрит дело о махинациях при возведении очистной станции

В Курганской области прокуратура направила в суд уголовное дело о махинациях на 5,7 млн руб. при строительстве станции очистки стоков в Каргополье. Руководитель муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства Каргопольского округа» и директор строительной компании в зависимости от роли обвиняются в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ) и мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

По версии следствия, с июля по октябрь 2020 года во время исполнения муниципального контракта по строительству станции очистки хозяйственно-бытовых сточных вод в рабочем поселке Каргаполье директор подрядной организации заменил часть предусмотренного договором и проектно-сметной документацией оборудования на более дешевые аналоги. Предприниматель внес заведомо ложные сведения в документы на оплату, а начальник управления капитального строительства округа, достоверно зная, что цена оборудования завышена, их подписал, считает следствие. В результате подрядчик незаконно получил более 5,7 млн руб. из федерального бюджета.

Уголовные дела сообщников направлены в Каргапольский районный суд для рассмотрения по существу. Имущество обвиняемых арестовано на всю сумму ущерба.