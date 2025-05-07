Подросткам в Салехарде увеличили зарплаты за подработку летом до 87 тыс. рублей

В Салехарде (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) собираются выплачивать свыше 87 тыс. руб. подросткам на летней подработке. Соответствующее постановление появилось на сайте городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Зарплату для подростков от 14 до 18 лет сложат из заработка за весь отработанный месяц, размер которой составляет чуть больше 58 тыс. руб. с окладом (около 22 тыс. руб.), районным коэффициентом, северными надбавками, начисления на фонд оплаты труда, компенсации при увольнении, и отпускных.

Напомним, в прошлом году Новый Уренгой (ЯНАО) возглавил рейтинг по уровню зарплат в РФ, там средняя зарплата достигла 156,3 тыс. руб. Второе место занял Салехард, где жители в первом полугодии в среднем получали по 142,8 тыс. руб.

Ирина Пичурина