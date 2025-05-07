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В Челябинске 9 мая ограничат движение в центре города

Администрация города опубликовала перечень улиц, где на время празднования Дня Победы 9 мая перекроют движение транспорта.

С 6:00 до 16:00 9 мая в городе нельзя будет проехать по:

  • проспекту Ленина от улицы Свободы до улицы Лесопарковой;
  • улице Воровского от улицы Тимирязева до проспекта Ленина;
  • улице Елькина от улицы Тимирязева до улицы Воровского;
  • улице Цвиллинга от улицы Тимирязева до улицы Карла Маркса;
  • улице Коммуны от улицы Свободы до улицы Цвиллинга.

Также с 6:00 до 23:00 перекроют движение по улице Тимирязева от улицы Елькина до улицы Цвиллинга.

Ограничение движения с 15:30 до 23:00 коснется:

  • улицы Братьев Кашириных от улицы Краснознаменная до улицы Кирова;
  • улицы Каслинская от улицы 8 Марта до улицы Братьев Кашириных;
  • улицы Красная от улицы Труда до улицы 8 Марта.

Вечером из-за салюта с 20:00 до 23:00 проезд будет запрещен по:

  • улице Братьев Кашириных от улицы Краснознаменная до улицы Российская;
  • Свердловскому проспекту от проспекта Победы до проспекта Ленина;
  • улице Каслинская от проспекта Победы до улицы 8 Марта;
  • улице Кирова от проспекта Победы до улицы Труда;
  • улице Труда от улицы Энгельса до улицы Свободы;
  • улице Карла Маркса от улицы Красная до улицы Свободы;
  • улице Коммуны от улицы Красная до улицы Свободы;
  • улице Красная от проспекта Ленина до улицы 8 Марта;
  • улице Васенко от проспекта Ленина до улицы Труда;
  • улице Елькина от проспекта Ленина до улицы Труда;
  • улице Цвиллинга от проспекта Ленина до улицы Труда;
  • улице Советская от проспекта Ленина до улицы Труда;
  • улице Пушкина от проспекта Ленина до улицы Труда.

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