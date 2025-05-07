В Челябинске 9 мая ограничат движение в центре города

Администрация города опубликовала перечень улиц, где на время празднования Дня Победы 9 мая перекроют движение транспорта.

С 6:00 до 16:00 9 мая в городе нельзя будет проехать по:

проспекту Ленина от улицы Свободы до улицы Лесопарковой;

улице Воровского от улицы Тимирязева до проспекта Ленина;

улице Елькина от улицы Тимирязева до улицы Воровского;

улице Цвиллинга от улицы Тимирязева до улицы Карла Маркса;

улице Коммуны от улицы Свободы до улицы Цвиллинга.

Также с 6:00 до 23:00 перекроют движение по улице Тимирязева от улицы Елькина до улицы Цвиллинга.

Ограничение движения с 15:30 до 23:00 коснется:

улицы Братьев Кашириных от улицы Краснознаменная до улицы Кирова;

улицы Каслинская от улицы 8 Марта до улицы Братьев Кашириных;

улицы Красная от улицы Труда до улицы 8 Марта.

Вечером из-за салюта с 20:00 до 23:00 проезд будет запрещен по: