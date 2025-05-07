В Челябинске 9 мая ограничат движение в центре города
Администрация города опубликовала перечень улиц, где на время празднования Дня Победы 9 мая перекроют движение транспорта.
С 6:00 до 16:00 9 мая в городе нельзя будет проехать по:
- проспекту Ленина от улицы Свободы до улицы Лесопарковой;
- улице Воровского от улицы Тимирязева до проспекта Ленина;
- улице Елькина от улицы Тимирязева до улицы Воровского;
- улице Цвиллинга от улицы Тимирязева до улицы Карла Маркса;
- улице Коммуны от улицы Свободы до улицы Цвиллинга.
Также с 6:00 до 23:00 перекроют движение по улице Тимирязева от улицы Елькина до улицы Цвиллинга.
Ограничение движения с 15:30 до 23:00 коснется:
- улицы Братьев Кашириных от улицы Краснознаменная до улицы Кирова;
- улицы Каслинская от улицы 8 Марта до улицы Братьев Кашириных;
- улицы Красная от улицы Труда до улицы 8 Марта.
Вечером из-за салюта с 20:00 до 23:00 проезд будет запрещен по:
- улице Братьев Кашириных от улицы Краснознаменная до улицы Российская;
- Свердловскому проспекту от проспекта Победы до проспекта Ленина;
- улице Каслинская от проспекта Победы до улицы 8 Марта;
- улице Кирова от проспекта Победы до улицы Труда;
- улице Труда от улицы Энгельса до улицы Свободы;
- улице Карла Маркса от улицы Красная до улицы Свободы;
- улице Коммуны от улицы Красная до улицы Свободы;
- улице Красная от проспекта Ленина до улицы 8 Марта;
- улице Васенко от проспекта Ленина до улицы Труда;
- улице Елькина от проспекта Ленина до улицы Труда;
- улице Цвиллинга от проспекта Ленина до улицы Труда;
- улице Советская от проспекта Ленина до улицы Труда;
- улице Пушкина от проспекта Ленина до улицы Труда.