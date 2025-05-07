Центр Петербурга начали перекрывать в связи с готовящимся проведением парада

В связи с подготовкой и проведением торжественного парада и прочих праздничных мероприятий, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне с 7 по 9 мая включительно в Центральном и Адмиралтейском районах Петербурга начали вводить временные ограничения дорожного движения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: комитет по транспорту Санкт-Петербурга Фото: комитет по транспорту Санкт-Петербурга

В частности, комитет по транспорту Петербурга сообщил, что с сегодняшнего дня 7 мая с 07:00 до 12:30 на девяти участках центральных улиц города запланировано частичное перекрытие из-за генеральной репетиции Парада Победы. Дополнительные ограничения начнут действовать с полудня до 13:30 следующего дня, 8 мая.

В день самого праздника, 9 мая, будет запрещена остановка транспорта с 00:00 до 23:59 на 29 участках улично-дорожной сети. Ограничения коснутся Невского проспекта, Миллионной улицы, Дворцовой набережной, Адмиралтейского проспекта и близлежащих проездов.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, кто из артистов выступит на праздничном концерте на Дворцовой площади 9 мая.

Валерия Мальцева