Александр Розенбаум и Пелагея 9 Мая споют для петербуржцев на Дворцовой

Праздничный концерт 9 Мая начнется на Дворцовой площади в 15:00. На сцене для жителей и гостей Санкт-Петербурга выступят Александр Розенбаум и Пелагея, следует из анонса мероприятий по случаю Дня Победы от городского комитета по культуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

По завершении шествия «Бессмертного полка» концертная программа откроется выступлением Александра Розенбаума. Также на сцену выйдут народные артисты России Василий Герелло и Дмитрий Певцов, заслуженная артистка России Пелагея, ансамбли «Песняры» и «Невские зори». В концертную программу также войдут выступления городских творческих коллективов.

Праздник «От Победы к Победам» символически завершится в 19:45. Артиллерийский салют запланирован на 22:00.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что «Бессмертный полк» в Санкт-Петербурге в этом году хотят провести за час.

Татьяна Титаева