Трамп: Гренландия нужна Вашингтону, у нас нет выбора

Президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме заявил, что Гренландия необходима Соединенным Штатам с точки зрения безопасности. «Нам нужна Гренландия. У нас нет выбора»,— сказал господин Трамп.

Дональд Трамп пояснил, что присоединение острова, принадлежащего Дании, позволит минимизировать существующие для безопасности США риски со стороны КНР и России.

«Нам нужна Гренландия, и миру нужно, чтобы Гренландия была у нас, включая Данию. Если посмотреть на корабли у берегов Гренландии — это Китай, Россия. Мы должны быть там»,— говорил господин Трамп 27 марта.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс, выступая на американской военной базе в Гренландии, объяснил важность присоединения острова хорошей видимостью и возможностью предупредить о возможных угрозах безопасности.

«Если бы из вражеской страны по территории США была выпущена ракета, именно люди, которые были здесь до нас, предупредили бы отважных мужчин и женщин, живущих южнее, в США, о том, что их ожидает. Мы хотим поддерживать хорошие отношения со всеми. Это включает в себя даже — что-то невозможное — китайцев и русских»,— сказал вице-президент.

5 марта господин Трамп заявил, что США «так или иначе» получат Гренландию. Он пообещал жителям острова безопасность и богатство, «о котором они даже не мечтали».

О намерении приобрести остров Дональд Трамп заявил в декабре 2024 года. После Минобороны Дании объявило о планах увеличить расходы на защиту острова. Глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что США не получат Гренландию.

Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора внутренней политики.

Подробнее о намерении господина Трампа присоединить остров к США — в материале «Гренландия не продается».