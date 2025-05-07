Силы ПВО сбили семь беспилотников на подлете к Москве

Силами ПВО отражена атака семи беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. На месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб.

Всего за день силы ПВО отразили атаку еще девяти дронов на пути к столице. О пострадавших не сообщается. Из-за риска воздушной опасности не работают главные столичные аэропорты — Домодедово, Внуково, Шереметьево и Жуковский. Рейсы задержаны или переведены на другие аэродромы.