Продажи новых автомобилей в России выросли в апреле к марту, но упали к году

Рынок новых легковых автомобилей в России в апреле вырос на 27,9% к марту — до 102,11 тыс. штук, сообщает «Автостат». Однако в годовом выражении продажи упали на 25,5% из-за высокой базы 2024 года.

Основными драйверами роста стали отложенный спрос, сформированный в феврале-марте, а также скидки дилеров и поставки для корпоративного сектора. Лидером продаж осталась Lada (28,49 тыс. штук), за ней следуют Haval (12,93 тыс.) и Chery (10,86 тыс.).

Эксперты не ожидают продолжения роста в мае-июне из-за праздников и начала сезона отпусков. Следующий всплеск спроса прогнозируется не раньше июля.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Апрель выехал на отложенном спросе».