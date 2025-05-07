Апрель выехал на отложенном спросе

На рынке новых легковых машин в апреле произошло долгожданное, но, вероятно, кратковременное оживление продаж. Разогнали рынок отложенный спрос, сформированный в неудачных феврале-марте, а также дисконты дилеров. Однако в мае и июне — из-за праздников и начала сезона отпусков — дальнейшей положительной динамики ждать не приходится. По оценкам дилеров и экспертов, следующий всплеск спроса ожидается не ранее июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Продажи новых легковых автомобилей в России выросли в апреле на 27,9% относительно прошлого месяца, до 102,11 тыс. штук, подсчитали в «Автостате». Резкая динамика объясняется отложенным спросом, сформированным за февраль и март, полагает главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. Эксперт «Эйлер Аналитические технологии» Владимир Беспалов добавляет, что потенциальные покупатели стали понимать, что ушедшие из РФ иностранные бренды не вернуться в страну в скором времени — и это также начинает сказываться на спросе. Фактор сезонности, продолжающиеся скидки и техническая составляющая (машины, проданные в последние два дня марта, из-за выходных в ГИБДД вставали на учет в апреле) совокупно привели к тому, что апрель выдался довольно удачным, резюмирует гендиректор «Автостата» Сергей Целиков. В годовом выражении рынок в апреле сократился на 25,5%, причина этому — высокая база, соглашаются эксперты.

По мнению замгендиректора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеева, основным драйвером роста авторынка в апреле стал корпоративный сектор.

«Массовые поставки автомобилей для каршеринговых компаний и крупных корпоративных клиентов обеспечили значительный объем продаж по целому ряду марок»,— поясняет он. Спрос на рынке, уточняет коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин, поддержало расширение ассортимента в том числе за счет прихода новых брендов. Директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов соглашается, что основной причиной динамики стал фактор отложенного спроса. «Первый квартал выдался совсем низким по объему продаж»,— напоминает он. Хотя гендиректор «Автодома» Андрей Ольховский уверен, что рост рынка связан исключительно с сезонностью.

По данным «Автостата», в апреле традиционным лидером на российском рынке остается Lada. Продажи бренда относительно марта выросли на 13,2%, до 28,49 тыс. штук. На втором месте китайский Haval, в месячном выражении увеличивший реализацию на 32%, до 12,93 тыс. штук. Замыкает топ-3 Chery с результатом 10,86 тыс. штук, что на 29% больше по сравнению с мартом. Следом идут Geely и Changan, продажи которых выросли на 30%, до 6,66 тыс. штук, и на 22%, до 4,62 тыс. штук, соответственно. Год к году семь из десяти самых популярных марок демонстрируют отрицательную динамику. Самыми продаваемыми моделями в апреле, по данным «Автостата», стали Lada Granta, Lada Vesta и Haval Jolion.

Топ моделей по продажам новых легковых автомобилей в апреле 2025 года Выйти из полноэкранного режима Место Модель Продажи (шт.) Изменение год к году (%) Доля рынка (%) 1 Lada Granta 12970 –33,2 12,7 2 Lada Vesta 7099 –46,5 6,95 3 Haval Jolion 5522 –9,7 5,41 4 Chery Tiggo 7 Pro Max 4129 –5,7 4,04 5 Lada Niva Travel 3127 –38,0 3,06 6 Lada Niva Legend 2941 –34,7 2,88 7 Geely Monjaro 2710 –17,9 2,65 8 Belgee X50 2705 –10,0 2,65 9 Haval M6 2607 –19,4 2,55 10 Lada Largus VP 2259 150 раз* 2,21 Открыть в новом окне *Производство перезапущено в 2024 году. Источник: «Автостат».

За январь—апрель продажи новых автомобилей сократились на 25,4%, до 349 тыс. штук. «Здесь рост показывают Jetour (плюс 12,2%), Belgee (плюс 39,7%) и Solaris (в 5,4 раза). А хуже всего обстоят дела у Geely и Exeed, продажи которых рухнули более чем наполовину»,— уточняют в агентстве.

Эксперты и участники рынка, опрошенные “Ъ”, отмечают, что на рынке продолжает формироваться отложенный спрос, однако предпосылок для его быстрой реализации нет: продажи сдерживают высокие кредитные ставки.

Автомобильные стоки, которые, по подсчетам участников отрасли, достигают 500 тыс. штук, значительно не сокращаются. «Не настолько сильно увеличился объем продаж на рынке, чтобы говорить о разгрузке практически полумиллионных стоков. Это просто разные величины»,— отмечает Николай Иванов. На этом фоне импортеры, дилеры и автопроизводители сохраняют скидки, уточняют аналитики. По мнению господина Житнухина, дисконты продолжатся вплоть до июня-июля.

Легкое оживление спроса на рынке, по мнению Сергея Целикова, в мае сменится снижением продаж — примерно до 80 тыс. автомобилей. В «Рольфе» прогнозируют сокращение рынка до 85–90 тыс. штук, а в «Авилоне» — до 75–80 тыс. машин. Основная причина — снижение активности покупателей из-за большого количества праздничных дней, единогласны дилеры. Большинство участников рынка считают, что на рост продаж — относительно апреля — стоит рассчитывать не раньше середины лета. «В июне продолжится низкий сезон, потому что дети заканчивают учебу и, соответственно, семьи планируют отпуска, что также требует финансовых затрат. По нашим ожиданиям, только в июле будет намечаться динамика роста продаж»,— резюмирует господин Ольховский.

Наталия Мирошниченко