Собянин: ПВО сбили еще один беспилотник на подлете к Москве

Силы ПВО сбили еще один летевший на Москву беспилотник, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Незадолго до этого он сообщил об уничтожении еще двух БПЛА на подлете к городу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб»,— написал господин Собянин в Telegram-канале. Сведения о пострадавших и повреждениях на земле не приводятся.

С 18:19 мск действуют временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Внуково и Домодедово, сообщили в Росавиации. Ранее сегодня приостановил работу аэропорт Жуковский. О воздушной опасности сообщали в том числе власти Рязанской, Тульской, Ивановской, Липецкой областей.

В ночь на 6 мая, по данным Минобороны, над Москвой и Московской областью сбили 19 беспилотников. Сергей Собянин уточнял, что обломки одного из БПЛА упали на Каширском шоссе.