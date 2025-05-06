Собянин: ПВО сбили еще один беспилотник на подлете к Москве
Собянин: отражена атака еще одного летевшего на Москву беспилотника
Силы ПВО сбили еще один летевший на Москву беспилотник, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Незадолго до этого он сообщил об уничтожении еще двух БПЛА на подлете к городу.
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб»,— написал господин Собянин в Telegram-канале. Сведения о пострадавших и повреждениях на земле не приводятся.
С 18:19 мск действуют временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Внуково и Домодедово, сообщили в Росавиации. Ранее сегодня приостановил работу аэропорт Жуковский. О воздушной опасности сообщали в том числе власти Рязанской, Тульской, Ивановской, Липецкой областей.
В ночь на 6 мая, по данным Минобороны, над Москвой и Московской областью сбили 19 беспилотников. Сергей Собянин уточнял, что обломки одного из БПЛА упали на Каширском шоссе.