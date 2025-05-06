В «Донстрое» сменился гендиректор

Алена Дерябина, занимавшая много лет пост гендиректора «Донстроя», уходит с этого поста и теперь возглавит совет директоров девелоперской компании. До этого такого органа в компании не было. Как говорится в официальном сообщении «Донстроя», теперь гендиректором станет Андрей Багаев, с 2009 года занимавший должность заместителя гендиректора, руководителя бизнес-направления «Девелопмент». В новой должности он займется операционным управлением бизнеса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ

Компания «Донстрой» с 1994 года построила более 6,5 млн кв. м недвижимости. Сегодня компания реализует в Москве клубный проект «Дом XXII» в Хамовниках, проект люкс-класса «Татарская 35» в Замоскворечье и три масштабных проекта: жилой комплекс «Символ» в Лефортово (1,52 млн кв. м), флагманский проект компании «Остров» в Мневниковской пойме (1,55 млн кв. м), территория застройки в Раменках. Строительство всех объектов осуществляется при поддержке финансового партнера — банка ВТБ.