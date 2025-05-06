Доступ на 150 пляжей в Анапе и Темрюке ограничен

Власти Анапы и Темрюкского района разместили информационные баннеры о запрете купания и ограничении доступа на территорию 150 пляжей, пострадавших от разлива мазута, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Ограничения введены вдоль сплошной прибрежной линии Черного моря от Крымского моста до поселка Сукко города-курорта Анапы, остальные пляжные территории Анапы и Темрюкского района открыты для посещения. На каждом пляже в закрытой зоне установлена табличка «Купание запрещено», а также баннер «Аварийно-восстановительные работы». В связи с тем что на пострадавших от разлива мазута участках идут работы по очистке с привлечением тяжелой техники, проезд на пляжи на любом транспорте запрещен, доступ для пешеходов ограничен.

Ограничительные меры будут сняты после того, как Роспотребнадзор признает состояние прибрежной территории соответствующим санитарным нормам. Прибрежная полоса города-курорта Анапы и Темрюкского района оказалась загрязнена выбросами нефтепродуктов после того, как в декабре 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» с грузом мазута.

Анна Перова, Краснодар