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Коммерсантъ FM
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Доступ на 150 пляжей в Анапе и Темрюке ограничен

Власти Анапы и Темрюкского района разместили информационные баннеры о запрете купания и ограничении доступа на территорию 150 пляжей, пострадавших от разлива мазута, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Ограничения введены вдоль сплошной прибрежной линии Черного моря от Крымского моста до поселка Сукко города-курорта Анапы, остальные пляжные территории Анапы и Темрюкского района открыты для посещения. На каждом пляже в закрытой зоне установлена табличка «Купание запрещено», а также баннер «Аварийно-восстановительные работы». В связи с тем что на пострадавших от разлива мазута участках идут работы по очистке с привлечением тяжелой техники, проезд на пляжи на любом транспорте запрещен, доступ для пешеходов ограничен.

Ограничительные меры будут сняты после того, как Роспотребнадзор признает состояние прибрежной территории соответствующим санитарным нормам. Прибрежная полоса города-курорта Анапы и Темрюкского района оказалась загрязнена выбросами нефтепродуктов после того, как в декабре 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» с грузом мазута.

Анна Перова, Краснодар

Фотогалерея

Очистка берега от нефтепродуктов в Анапе

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Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов

Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Волонтеры и спасатели на берегу

Волонтеры и спасатели на берегу

Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

Детская площадка

Детская площадка

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Баклан, запачканный мазутом

Баклан, запачканный мазутом

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Сбор песка, загрязненного нефтепродуктами

Сбор песка, загрязненного нефтепродуктами

Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

Очистка береговой полосы

Очистка береговой полосы

Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

Волонтеры отмывают от мазута птиц

Волонтеры отмывают от мазута птиц

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Контейнеры с птицами, отмытыми от мазута

Контейнеры с птицами, отмытыми от мазута

Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

Сбор песка, загрязненного нефтепродуктами

Сбор песка, загрязненного нефтепродуктами

Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

Последствия разлива нефтепродуктов

Последствия разлива нефтепродуктов

Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

Уборка прибрежной полосы

Уборка прибрежной полосы

Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

Волонтер в противогазе

Волонтер в противогазе

Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

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Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Волонтеры и спасатели на берегу

Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

Детская площадка

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Баклан, запачканный мазутом

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Сбор песка, загрязненного нефтепродуктами

Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

Очистка береговой полосы

Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

Волонтеры отмывают от мазута птиц

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Контейнеры с птицами, отмытыми от мазута

Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

Сбор песка, загрязненного нефтепродуктами

Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

Последствия разлива нефтепродуктов

Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

Уборка прибрежной полосы

Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

Волонтер в противогазе

Фото: Коммерсантъ / Юрий Березнюк  /  купить фото

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