Журналист и писатель Аркадий Соснов скончался в Петербурге на 77-м году жизни

В Петербурге после продолжительной болезни скончался известный журналист, редактор и писатель Аркадий Соснов. Печальную новость в воскресенье, 20 апреля, сообщили в Союзе журналистов Петербурга и Ленобласти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Союз журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Фото: Союз журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области

Аркадий Соснов родился 14 октября 1948 года. Окончил Ленинградский технологический институт им. Ленсовета. Работал инженером, младшим научным сотрудником в НИИ нефтехимических процессов.

В 1976 году пришел в журналистику: корреспондент, заведующий отделом, специальный корреспондент газеты «Смена», собственный корреспондент газеты «Поиск» Академии наук СССР (РАН), газеты «Московские новости». Собкор, заведующий бюро журнала «Огонек», редактор «Литературной газеты – Петербург», собкор и заведующий корпунктом «Литературной газеты». С 2008 года трудился главным редактором журнала «Русский Меценат». Инициатор праздника «День рождения Мецената», проводимого с 2006 года в Государственном Эрмитаже.

Являлся также автором книг «Обретенная природа», «Энергия Земли». Автор-составитель книги «Калитка имени Алферова».

Лауреат премии Союза журналистов СССР и Рождественской премии Санкт-Петербургского государственного университета «За гуманизм в журналистике». Много лет входил в правление Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

О дате прощания и похорон Аркадия Соснова будет сообщено дополнительно.

Андрей Цедрик