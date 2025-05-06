9 мая, после праздничного салюта, посвященного 80-летию Победы, в Казани будет организована спецподача общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани после салюта ко Дню Победы запустят дополнительные автобусы

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ В Казани после салюта ко Дню Победы запустят дополнительные автобусы

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

С 20:00 к трем ключевым остановкам выйдут 17 автобусов.

От остановки «Цирк» в направлении улицы Батурина будут курсировать автобусы маршрутов № 22 и № 89.

С остановки «Энергетический университет» в сторону улицы Декабристов проследуют автобусы маршрутов № 6, № 10а, № 15, № 22, № 47, № 60, № 62 и № 89.

От остановки «Молодежный центр» в направлении Кремлевской дамбы отправятся автобусы маршрутов № 10, № 10а, № 22, № 30, № 47, № 74 и № 89.

Артём Дергунов