CATL готовится к размещению в Гонконге на $5 млрд

Крупнейший в мире производитель аккумуляторных батарей для электромобилей китайская компания Contemporary Amperex Technology (CATL) подала документы на размещение акций на фондовой бирже Гонконга.

Компания не указывает, сколько акций она предложит или какие средства ожидает привлечь, однако, по данным Bloomberg, объем размещения составит не менее $5 млрд. И тогда это будет крупнейшее в мире размещение за последний год и крупнейшее для Гонконга с 2021 года, когда там прошло IPO компании Kuaishou Technology на $5,4 млрд.

CATL получила необходимые разрешения на размещение, но дата процедуры еще не назначена. Акции компании уже котируются на бирже Шэньчжэня, а капитализация CATL составляет около $140 млрд. Выход на биржу Гонконга осуществляется в рамках стратегии глобального расширения компании, которая уже занимает 38-процентную долю на мировом рынке аккумуляторов. У CATL 13 производственных комплексов в разных регионах и центры обслуживания в 64 странах мира.

Консультантами CATL при размещении в Гонконге выступают в числе других американские банки Bank of America, Goldman Sachs и JP Morgan Chase. При этом спецкомитет Конгресса США по стратегической конкуренции с Коммунистической партией Китая призвал эти банки отказаться от дел с CATL, поскольку такие связи «подвергают их серьезным регуляторным, финансовым и репутационным рискам».

Алена Миклашевская