Суд отклонил иск об изъятии санатория «Краснозерский» в пользу государства

Арбитражный суд Новосибирской области отклонил иск региональной прокуратуры об изъятии в пользу государства акций санатория «Краснозерский». Речь идет о 9,1 тыс. акций, принадлежащих Елене Курнявкиной, указано в картотеке арбитражных дел.

«Отказать в удовлетворении исковых требований прокуратуры Новосибирской области к Елене Курнявкиной»,— сказано в определении суда.

Прокуратура региона обратилась в суд с иском об истребовании в государственную собственность имущества санатория «Краснозерский» в июле 2024 года. Согласно материалам дела, по итогам прокурорской проверки было установлено, что сделки по приватизации санатория в 2006 и 2008 году совершены с нарушением закона.

По мнению истца, санаторий, находящийся в федеральной собственности, был приватизирован на основании решений неуполномоченных должностных лиц региональных органов власти. Кроме того, решение о приватизации было принято якобы вопреки прямо установленному запрету на приватизацию объектов здравоохранения.

Санаторно-курортный комплекс «Краснозерский» основан в 1965 году. С 2005 года это санаторий регионального значения с сертифицированным уровнем гостиничного сервиса 3 звезды, сообщается на сайте организации. На сайте заксобрания региона санаторий назван «грязелечебницей, известной далеко за пределами района и области применением сульфидно-иловой грязи, рапы (озерная соль), голубой и желтой глины озер Островное и Горькое».

АО зарегистрировано в 1994 году, уставной капитал — 9,1 млн руб. Выручка в 2024 году — 343 млн руб., чистая прибыль — 2,4 млн руб. (годом ранее – 42 млн руб.).

Лолита Белова