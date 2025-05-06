СКР возбудил уголовное дело по факту избиения подростка в Башкирии

Балтачевский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по факту хулиганства (ч. 1 ст. 213 УК РФ) после избиения 17-летней школьницы, сообщила пресс-служба управления СКР по Башкирии.

По версии следствия, 20 апреля в одном из кафе села Старобалтачево на подростка напала сверстница. После лечения в стационаре, пострадавшая обратилась в правоохранительные органы с заявлением о нападении. Причина конфликта не указывается.

Венера Хисамова